شاهدوا.. إبن علي جابر يتعرض للإصابة في يده بأحداث وسط بيروت

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - كشف معين إبن الإعلامي اللبناني ​علي جابر​ عن تعرضه لإصابة في يده، جراء الإشكالات التي حصلت في وسط بيروت يوم السبت الماضي، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج.

وبدوره نشر والده عبر صفحته الخاصة، مقطع فيديو للحظة تعرض إبنه معين للضرب من قبل أحد العناصر الامنية، وهو الفيديو الذي كان يوثّقه معين للحظة، إذ ظهر وهو يحاول نجدة إحدى الفتيات اللواتي سقطن أرضاً،

ويُسمع في الفيديو صوت معين يناشد أحد عناصر الأمن كي لا يضربه :”امرأة امرأة امرأة”، لكنه نال نصيبه، وعلّق جابر: “الله يحمي الشباب والله يقصف عمر اللي كان السبب”.وعاد ونشر العميد صورة مع إبنه معين، من ساحة رياض الصلح يؤكد من خلالها إستمرارهما في النضال قائلاً:”معين والثورة بألف خير الحمد لله”.