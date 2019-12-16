شاهدوا.. ندى بسيوني تثير الجدل بتصريح جرئ: اللي بيخوني بيبسطني جدا

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - اثارت الممثلة المصرية ندى بسيوني الجدل حول موضوع خيانة أحد أزواجها لها.
وأشارت بسيوني الى أنها تعرضت للخيانة من قبل أحد أزواجها مرة واحدة، مشيرة الى انها عندما إكتشفت الخيانة شعرت بسعادة غامرة.
وقالت بسيوني اثناء حلولها ضيفة على برنامج “تحيا الستات” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على قناة النهار: “اللي بيخوني بيبسطني جدا”.
وأشارت بسيوني الى أنه عندما تتعرض المرأة للخيانة تعرف أن هذا الشخص لا يستحقها لذا تتركه وهي تشعر بالراحة.
كلام بسيوني احدث ضجة كبيرة بين محبيها حيث اعتبر الكثيرون أن ردة فعلها على الخيانة غريبة جداً.
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