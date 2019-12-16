شاهدوا.. فنانة شهيرة تكشف عن سبب طلاقها مرتين من سامي العدل

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - كشفت الفنانة المعتزلة ​نادية شكري​ عن أسباب طلاقها مرتين من الفنان الراحل سامي العدل وذلك خلال إحياء ذكرى وفاته.

وقالت في تصريحات تلفزيونية : الفنان الراحل سامي العدل تزوجني في سن صغيرة ، وكنت غيورة جدًا عليه.

وأضافت في حديثها انها تطلقت منه مرتين لنفس السبب : استمر الزواج بيننا 5 سنوات ، ثم تم الطلاق ، وبعدها عدنا سويا ثم طلقني من جديد.

وختمت معترفة أن الذنب الاساسي كان بسبب غيرتها وتصرفات سامي العدل: بجانب غيرتي الجنونية طبعًا ، فإن طلاقنا تم بسبب شقاوة سامي العدل.