شاهدوا.. فنانة شهيرة تكشف عن سبب طلاقها مرتين من سامي العدل

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - كشفت الفنانة المعتزلة نادية شكري عن أسباب طلاقها مرتين من الفنان الراحل سامي العدل وذلك خلال إحياء ذكرى وفاته.
وقالت في تصريحات تلفزيونية : الفنان الراحل سامي العدل تزوجني في سن صغيرة ، وكنت غيورة جدًا عليه.
وأضافت في حديثها انها تطلقت منه مرتين لنفس السبب : استمر الزواج بيننا 5 سنوات ، ثم تم الطلاق ، وبعدها عدنا سويا ثم طلقني من جديد.
وختمت معترفة أن الذنب الاساسي كان بسبب غيرتها وتصرفات سامي العدل: بجانب غيرتي الجنونية طبعًا ، فإن طلاقنا تم بسبب شقاوة سامي العدل.
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