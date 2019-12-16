دريد لحام وايمن زيدان.. شاهدوا الفرق بين الصورتين فقط 27 عاماً

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - دريد لحام ولد في دمشق سنه 1934 لأب سورى و أم لبنانيه من بلده مشغره في البقاع الغربى و اسمه حسب الهويه دريد محمد حسن اللحام, متزوج من السيده هالة بيطار عندو تلات أبناء و سبعه أحفاد. وهو ممثل كوميدى و درامى سورى. و سفير الأمم المتحده للنوايا الحسنه فى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا , استقال من منصبه بسبب حرب لبنان 2006, اشتهر بشخصيه “غوار الطوشه” الكوميديه فى معظم أعماله الفنيه.

أيمن زيدان هو ممثلٌ ومخرجٌ سوري له العديد من الأدوار الخالدة أبرزها دوره في مسلسل “نهاية رجل شجاع”.وُلد الفنان أيمن زيدان في 1 أيلول/ سبتمبر عام 1956 في مدينة الرحيبة شمال شرق العاصمة السورية دمشق. أحبّ الفن منذ مراهقته ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق رغم معارضة أهله له وتخرج منه عام 1981.

قدّم زيدان العديد من الأدوار الخالدة في المسرح والتلفزيون والسينما، أهمها أدواره في مسلسلات: “نهاية رجل شجاع” و”إخوة التراب” و”الجوارح” و”يوميات مدير عام”.تزوج أيمن زيدان عدة مرات، أولها كان في مطلع الثلاثينات من عمره وكانت زوجته من خارج الوسط الفني واستمر زواجهما 14 عامًا قبل أن يحدث الانفصال. تزوج زيدان من الفنانة نورمان أسعد، انفصلا بعد مدةٍ قصيرة.

حاليًا، أيمن زيدان متزوجٌ من كاتبة السيناريو المصرية نشوى زايد منذ عام 2007.ولزيدان ستة أولاد، هم غالب، حازم، نورة، نوار الذي توفي عام 2011، يمنى وجودي. أما من حيث ديانة أيمن زيدان ومعتقداته وطائفته الأصلية ، فقد ولد لعائلة مسلمة سنية