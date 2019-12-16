ليام هيمسورث يفاجئ أحدى معجباته يوم زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعطى النجم والممثل الأسترالي ليام هيمسورث معجبة واحدة مفاجأة العمر عندما التقى بها في يوم زفافها.

وكان النجم العالمي، البالغ من العمر 29 عاما، يستمتع بقضاء يوم مع صديق في جولد كوست الأسترالي يوم الأربعاء، عندما وجد نفسه في منتصف حفل زفاف، كان الزوجان كاتي وشين توقفا في نادي Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving لتناول مشروب، وذلك عندما رصدوا هيمسورث يجلس على طاولة مع صديقة.

وبحسب موقع E News يقول مصور زفاف الزوجين، كيرك ويلكوكس: جاءت كاتي وشين من المملكة المتحدة ليتزوجا في جولد كوست الجميلة، في أستراليا، ولم يعرفا سوى أنهما سيصادفان أحد قدوة كاتي، ليام هيمسورث.

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وأضاف المصور: دخلت العروس والعريس نادي Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving لتناول مشروب واحتفال مع أصدقائهم وعائلتهم عندما لاحظوا هيمسورث، بمجرد دخولهم إلى الغرفة بدأ الجميع بالتصفيق والهتاف للزوجين.

وتابع ويلكوكس : ذكرت أخت كاتي للعروس أن ليام هيمسورث كان في الغرفة على طاولة قريبة، كان هيمسورث بالقرب من النافذة في حالة معنوية جيدة يتحدث مع صديقه، وكان يبتسم وكان سعيدًا لالتقاط الصور مع العروس والعريس وهنأ الزوجين السعداء.

والجدير بالذكر أن ويلكوكس، قد أخبر E News أيضًا عن أن العروس كانت في حالة صدمة عندما رأت هيمسورث.

وقال ويلكلوكس : لقد صنع هيمسورث بالتأكيد يوم زفاف الزوجين بأكمله، تمنى لهم كل الخير واستمر في قضاء أمسية مريحة على الشاطئ.