أحمد آدم يستعد لعمل سينمائى جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم أحمد آدم للتعاون مع المخرج أحمد البدرى فى عمل سينمائى جديد، من تأليف علاء حسن ومحمد النبوي، وذلك بعد تجربتهما الأخيرة فى فيلم “القرموطى فى أرض النار” والذى تم طرحه منذ حوالى عامين وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم العمل الجديد ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الفترة القليلة المقبلة .

ودارت قصة فيلم “القرموطى فى أرض النار” حول استخدام القرموطي للتكنولوجيا، حيث يُبين دورها في الأحداث التي تقع، وكيف غيرت حياة الناس، كما يتعرض لرغبة الناس في التقليد الأعمى لكل ما يشاهدوه في السوشيال ميديا، وحينما يسافر القرموطي لقضاء إجازة المصيف يقع له حادث يجعله يقع أسيرًا لتنظيم داعش، الذي يوضح من خلاله مدى فهمهم الخاطئ للدين، وتأثير الجهل عليهم، وعلى من يتبعهم، وهناك يكون أمامه أكثر من سيناريو؛ ما بين الانضمام للتنظيم، أو محاولة تصحيح، وجهات النظر، أو الهروب.

كما يعرض للمخرج أحمد البدرى حاليا فيلم “استدعاء ولى عمرو”، من بطولة النجمة حورية فرغلي، وكلوديا حنا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.