سارة سلامة تختار لوك جديد قبل بداية العام الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة المصرية سارة سلامة أن تختار لوك جديد لها، قبل بداية العام الميلادي الجديد.

سارة ظهرت في لقطة جديدة مع شقيقتها منى برفقة مصفف الشعر كريم زناتي، حيث قررت سارة أن تغير لون شعرها، وعادت مرة أخرى للون الأسود.

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جمهور الفنانة المصرية اختلف حول طلتها، فالبعض قال إن سارة تكون أكثر جمالا في الألوان الفاتحة، بينما قال البعض إن اللون الأسود يليق عليها.

سارة سلامة انضمت مؤخرا لفيلم «عش الدبابير»، والذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد سلامة، وكان آخر أعمال سارة الدرامية مسلسل «لأعلى سعر»، مع نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

سارة سلامة من مواليد عام 1992، هي ابنة الفنان أحمد سلامة، شاركت في مسلسل «الكبير» مع الفنان أحمد مكي، وقدمت دور «ناتاشا»، ولكن كانت بدايتها الحقيقية مع الفنان محمد رمضان في مسلسل «ابن حلال»، ومن وقتها وأصبحت سارة واحدة من الفنانات المثيرات للجدل، وخاصة أنها تلفت الأنظار بملابسها.