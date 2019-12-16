داليا مصطفى تدعم مرضى سرطان الثدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

زارت الفنانة المصرية داليا مصطفى مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأمراض 777.

داليا شاركت جمهورها في صور لها مع المرضى من خلال حسابها الخاص عبر «أنستجرام»، وحرصت على التقاط الصور مع المريضات، ودعمهم، ونشر الروح المعنوية العالية بينهن.

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الفنانة المصرية قامت أيضا بجولة تفقدية داخل المستشفى، وعبرت عن إعجابها بهذا الصرح الكبير، وعن الإمكانيات المتوفرة في المستشفى، ووعدت بزيارتهم من جديد.

داليا طالبت كل جمهورها بدعم المستشفى والتبرع لها من خلال حسابها الخاص، وعبر الجمهور عن إعجابه بهذه اللفتة الطيبة.

يشار إلى أن داليا مصطفى، كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ‏وإخراج مرقس عادل.

العمل يشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة ‏عبد الرسول، ليلى عز العرب.