أحمد فهمي يهدي جائزته لروح هيثم أحمد زكي: أكتر شخص اتخانقت معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل الفنان المصري أحمد فهمي على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل “الواد سيد الشحات”، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة “وشوشة”.

الفنان المصري أهدى جائزته للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث قال أثناء تسلمه للجائزة: “أحب أهدي الجائزة دي لأكتر حد اتخانقت معاه واتصالحت معاه”.

وأضاف: “الشخص ده هو اللي علمني إننا بنضيع وقت كتير أوي في الخناقات مع بعض، علمنى كده لما مشي، كان نفسي أقول الكلام ده وهو عايش، أنا بهدي الجائزة دي لهيثم أحمد زكي”.

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ومن ناحية أخرى، تحدث فهمي عن مرضه الأخير، حيث قال إنه أجرى عملية جراحية في المريء منذ ما يقرب من أسبوع، وأنه سينتظر أسبوعين إضافيين إذا لم يشفى بشكل كامل سيخضع لجراحة أخرى بعد 6 أشهر.

يذكر أن حفل توزيع جوائز مجلة “وشوشة” شهد أول ظهور للفنان المصري أحمد فهمي بعد عمليته الجراحية في المريء.

فهمي حضر الحفل برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، وحصل الفنان على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل “الواد سيد الشحات”، وحصل المسلسل على جائزة أحسن ممثل كوميدي، كما حصلت هنا الزاهد على جائزة أفضل ممثلة كوميدي عن نفس المسلسل.