بعد اتهامه بالتحرش.. هارفي واينستين يصف نفسه بـ"رائد النهوض بالمرأة"

أكد المنتج هارفي واينستين أنه كان أحد رواد النهوض بالمرأة في هوليوود خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" نشرت الأحد، وذلك قبل أقل من شهر من بدء محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين.

وقال واينستين للصحيفة اليومية خلال مقابلة معه أجريت الجمعة "لدي انطباع بأنه تم نسياني. لقد أنتجت أفلاما من إخراج نساء وعن مواضيع نسائية أكثر من أي منتج آخر، وذلك قبل 30 سنة وليس اليوم عندما أصبح هذا الأمر رائجا، كنت أول من فعل ذلك! كنت رائدا في هذا المجال!".

وأضاف: "تم القضاء على كل شيء بسبب ما حدث" أي الاتهامات بالتحرش أو الاعتداء الجنسي التي وجهتها إليه أكثر من 80 امرأة، وتابع: "لقد أصبح عملي طي النسيان".

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وقدمت عشرات الشهادات التي صوّرت هارفي واينستين كمتلاعب وزعمت أنه عرض فرصا مهنية على ممثلات لقاء خدمات جنسية.

وادعت ممثلات شهيرات من أبرزهن أنجلينا جولي وسلمى حايك وجوينيث بالترو، أن واينستين حاول ذلك الأمر معهن إلا أنه لم ينجح، واتهمته العديد من بينهن بأنه سعى بعدما رفضن عروضه إلى عرقلة مسيراتهن المهنية.

ورفض هارفي واينستين في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "نيويورك بوست" بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية في الظهر بعد تعرضه لحادث في أغسطس/آب، التحدث عن التهم الموجهة إليه.

ووفقا للصحيفة، خرج المنتج الهوليوودي البالغ من العمر 67 عاما من المستشفى الأحد.

وأكد واينستين، خلال جلسة استماع أولية، الأربعاء، من خلال محاميه أن تلك الجراحة لن تمنعه من حضور الجلسة الأولى من محاكمته المقررة في نيويورك في 6 يناير/كانون الثاني.