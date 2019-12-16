تايلور سويفت في مهرجان جلاستونبري البريطاني لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت في مهرجان جلاستونبري البريطاني الشهير للمرة الأولى العام المقبل، وفق ما أعلن كل من المنظمين والمغنية.
وجاء على الموقع الإلكتروني للمهرجان، أن المغنية الأمريكية ستحيي حفلة على خشبة "بيراميد ستايدج" الأحد 28 يونيو/حزيران، وهو اليوم الأخير من المهرجان.
وغرّدت سويفت الحاصلة على جائزة "جرامي" على "تويتر" الأحد، قائلة: "أشعر بسعادة كبيرة لإخباركم بأنني سأكون جزءا من مهرجان جلاستونبري في ذكرى مرور 50 عاما على إقامته... أراكم هناك!".
وقال مايكل إفيز، أحد المنظمين: "إنها واحدة من أكبر النجوم في العالم وأغانيها مذهلة، نحن سعداء جدا".
وأصدرت المغنية ومؤلفة الأغاني الأمريكية التي احتفلت بعيد ميلادها الـ30 الأسبوع الماضي، ألبومها السابع بعنوان "لوفر" بعد توقيعها صفقة جديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك".
ومن النجوم الذين سيشاركون في المهرجان أيضا بول مكارتني وديانا روس وستورمزي.
وبيعت كل التذاكر البالغ عددها 135 ألفا للمهرجان بدورته الـ50 في أكتوبر/تشرين الأول خلال 34 دقيقة.
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