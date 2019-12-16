ما هو عطر النجمات المفضّل؟.. من هنا الزاهد لسارة الطبّاخ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دائمًا ما تحرص النجمات على الظهور بكامل أناقتهنّ في المناسبات الفنية، للتنافس على صاحبة أجمل إطلالة على السجادة الحمراء، إلا أنّ أبرز ما تحرص الفنانات عليه لاستكمال جمال جاذبيتهنّ، هو العطور التي تستخدمهنّ في تلك المناسبات.

"فوشيا" سألت النجمات عن العطر الذي يستخدمنه وأي نوع يفضلن من بين كافة الأنواع المتواجدة في الأسواق، فكان من أبرز العطور Giorgio Armani Sì Passione العطر الجديد من جورجيو أرماني، وكان من بين الفنانات اللاتي يستخدمنه، الفنانة المصرية هبة مجدي، والفنانة التونسية سناء يوسف.

وأطلق هذا العطر لأول مرة في شتاء 2017، وكانت الممثلة كيت بلانشيت هي الوجه الإعلاني للعطر، وتم وصفه بأنه "مزيج لا يقاوم من الجمال والقوة والروح المستقلة"، أعلن عنه كرائحة مكثفة.

ومن المعروف أن العديد من النجوم والنجمات يستثمرون أموالهم في إطلاق مجموعات جديدة من العطور تحمل أسماءهم في ظل شغفهم بالعطور ومدى حبهم لها.

ومن بين هؤلاء النجوم: الفنانة نجوى كرم، ونوال الكويتية، وميريام فارس، والفنانة الإماراتية أحلام، والإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الذي كان أحد المشاهير السبّاقين في دخول هذا المجال.

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وكانت نجوى كرم، قد أطلقت عطرًا خاصًا بها، وذلك خلال احتفال أقيم في متجر "عود ميلانو"، في وسط بيروت.

وظهرتْ نجوى كرم بإطلالة مميّزة، حيث اختارتْ هذه المرّة اللّون الأخضر، عاكسة وهج السّعادة، التي كانت تشعر بها، بهذه التّجربة الجديدة في مسيرتها.

وسبق أن قدمت كرم بعد عرض الإعلان الخاص بعطرها، والذي تظهر فيه بفستان ذهبي، عطورًا هدية إلى زملائها في لجنة تحكيم "آراب جوت تالنت": الفنان أحمد حلمي، والعميد علي جابر، ومقدّمي البرنامج ريا أبي راشد، وقصي خضر.

كما أطلق الفنان كاظم الساهر عطرًا يحمل اسمه، بالتعاون مع مجموعة عطور عبدالصمد القرشي، ونفس الأمر أقدمت عليه اللبنانية رزان مغربي، حيث أطلقت عطرًا حمل اسم "راز دو رزان".

وأطلق الفنان اللبناني راغب علامة، عطرًا يحمل اسم "notes d`amour"، وهو عطر أخّاذ مفعم بروائح الأرز والصنوبر والمسك والعنبر، وقد أشرف المطرب السوبر ستار على تحضير العطر بنفسه في فرنسا، وحرص على أن تعكس نفحاته رومانسية فائقة وذوق رفيع.