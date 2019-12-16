أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

كشف الفنان أحمد فهمي، تطورات حالته الصحية، عقب إجراء عملية جراحية منذ أسبوع، حيث يعيش حاليًا فترة النقاهة.

وقال فهمي، ببرنامج "trending": "حاليًا أعيش فترة نقاهة، وفي حالة عدم شعوري بأي تحسن، من المقرر أن أجرى عملية جراحية أخرى".

وتابع: "أجريت العملية الجمعة الماضي منذ أسبوع، والحمد لله أنا حاليًا بخير، والمفترض أن أظل في فترة نقاهة أسبوعين، وإذا لم أشعر بتحسن سأجري جراحة أخرى بعد 6 أشهر".

وأجرى "فهمي"، منظارًا تبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة وتم إجراء عملية بسيطة في المريء منذ أسبوع.

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