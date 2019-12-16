رحيل آنا كارينا "أيقونة" السينما الفرنسية الجديدة عن عمر ناهز 79 عامًا

أعلن متحدث باسم الممثلة الدنمركية المولد آنا كارينا وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان عن عمر ناهز 79 عاما.وتعد كارينا واحدة من أكثر النجوم شهرة فيما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية.وعُرفت كارينا بأدوارها في أفلام زوجها الأول المخرج جان لوك جودارد إذ ظهرت في سبعة من أفلامه.

وقال لوران بيليندوز لوسائل الإعلام الفرنسية إن كارينا توفيت السبت في باريس في وجود زوجها الرابع المخرج الأميركي دينيس بيري.ونعى فرانك ريستير وزير الثقافة الفرنسي أيقونة الستينات كارينا على تويتر قائلا "عبرت نظرة عينيها عن الموجة الجديدة (للسينما)، ولن ننساها ما حيينا".وأضاف "اليوم صارت السينما الفرنسية يتيمة بعد أن فقدت هذه النجمة الكبيرة".

وعملت كارينا مع مخرجين كبار آخرين، كما لعبت أدوار البطولة في عدد من الأفلام الناطقة بالإنجليزية في أواخر الستينات وأوائل الثمانينات.وكان لها لاحقا أعمال في مجالي الإخراج والغناء.

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