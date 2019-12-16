القاهرة - لايف ستايل تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشر البحث "غوغي" بعد مطالب الآلاف من السعوديين بمشاركتها في موسم الرياض. ومن خلال هذا التقرير نكشف عن بعض المعلومات الرقمية عنها ...

34.. هذا هو عمر آمال ماهر الحقيقي، فهي من مواليد 19 فبراير 1985 .

21.. هذه عدد سنوات عمل آمال ماهر بمجال الغناء حيث بدأت مشوارها الفني عام 1998 ونجحت منذ ظهورها الأول في لفت الأنظار لموهبتها وصوتها القوي.

4.. عدد ألبومات آمال ماهر وهم "أسالني أنا وأعرف منين وولاد النهاردة وأصل الإحساس".

8.. عدد الأغاني المصورة لآمال ماهر وأبرزها: "رايح بيا فين وسكة السلامة وأيه بينك وبينها". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا Advertisements - 60 ألف مشاهدة لـ أغنية "بداية بدايتك" عبر يوتيوب - آمال ماهر تطرح أغنية "قالو بالكتير" من ألبومها الجديد

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات رقمية عن أمال ماهر بعد تصدرها التريند في مؤشر البحث "غوغل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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