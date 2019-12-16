إليسا تُطمئِن الجمهور على صحتها خلال تكريمها في القاهرة

اسماء السيد - طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا الجمهور المصري على صحتها خلال تكريمها بدرعٍ تقديري في الحفل الذي أحيته بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي أُقيمَ بعد يومين من حفلها في الاسكندرية حيث لبّت طلب أحد الحاضرين بأداء أغنية “أجمل إحساس” ونزلت من على المسرح لتقترب من الجمهور قائلة: “ما بقدر زعلكن”.
وأشارت_ بعيد استلامها التكريم في حفل الجامعة_ إلى طلاقتها باللهجة المصرية، وتحدثت بها قائلة: “الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية". كما كشفت أنّها ستطرح في عيد الفطر المقبل 4 أغانٍ من ألبومها الجديد وهي باللهجة اللبنانية، فيما ستكون باقي أغنيات الألبوم باللهجة المصرية. وأضافت: "توجد كيمياء بيني وبين الشعب المصري. مع احترامي لكل الشعوب، هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير”.
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