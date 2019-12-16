توبا بويوكستون والدة السلطان محمد الفاتح بمسلسل جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُجسِّد الممثلة التركية توبا بويوكستون شخصية مارا خاتون، والدة السلطان محمد الفاتح، في المسلسل التاريخي الجديد بعنوان "صعود الإمبراطوريات: العثمانية". وهي أميرة صربية، كانت إحدى زوجات السلطان العثماني مراد الثاني، حسبما أعلن موقع Internet Haber التركي الذي كشف موعد عرض المسلسل الجديد الذي سينطلق على منصة "نتفلكس" بتاريخ 24 من شهر يناير المقبل.

ويشير الموقع إلى أن العمل الجديد أقرب إلى الطابع الوثائقي وتم تصويره في مدينة إسطنبول ضمن 6 حلقات تحكي قصة صعود السلطان محمد الفاتح السابع للإمبراطورية العثمانية، منذ صعوده العرش في سن الـ13 حتى أصبح واحداً من أعظم حكام الإمبراطورية العثمانية في القرن الـ15. بعدما فتح مدينة إسطنبول وعزز حضور الدولة العثمانية في عصره.

هذا ونقل الموقع عن "بويوكستون" أنها عندما نظرت إلى صورتها في المرآة، شعرت أنها فعلت شيئاً جيداً لمسيرتها المهنية. علماً أن المسلسل يجمعها بعدة ممثلين أتراك أبرزهم بيركان سوكولو، سليم بايراكتار، وداملا سونمز.