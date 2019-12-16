أصالة تهنئ البحرين بيومها الوطنى: أهلى الغاليين وأصحاب الفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة مملكة البحرين بعيدها القومى الـ41، عبر حسابها على انستجرام. وكتبت أصالة،" كلّ عام ووطن الطيّبين أهلي الغالين من غاليتي وصاحبة الفضل عليّ ????????مملكتي مملكة البحرين السّاحرة..بأهلها وملِكِها وأرضها الحبيبة، كلّ عام وأنتِ في أمان واستقرار ورفعه #البحربن #اصاله_كامل". Advertisements

أصالة وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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