شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يحتفل بعيد ميلاده. ونجوم الفن يقدمون له التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان سامح حسين، بعيد ميلاده أمس الأحد، وقام أصدقاءه النجوم بتهنئته ي، متمنين له النجاح و السعادة في حياته الشخصية والفنية.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه على إنستجرام، " مش أنا عيد ميلادى النهاردة"، وهنأته الفنانة مى كساب:" كل سنة وأنت طيب يا موحه"،كما كتبت له الفنانة ساندى، قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا أبو قلب جميل"، فيما قال له الفنان طارق الابيارى،" كل سنة وأنت طيب يا أستاذ يا طيب حبيبى سنة سعيدة عليك يارب".

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ويبدأ البيت الفني للمسرح، عرض مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجارى.

واختتمت مسرحية "المتفائل" عروضها على المسرح القومى بالقاهرة عقب تقديم 75 ليلة عرض مسرحية، رفعت لافتة "كامل العدد"، فوصل عدد الحضور بكل العروض إلى 35 ألف متفرج، ويستعد العرض حاليًا لجولته ضمن محافظات الوجه البحرى والصعيد، فمن المقرر يتوجه فريق المسرحية إلى الإسكندرية خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدها لمحافظة طنطا، ثم محافظتي قنا وأسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور.