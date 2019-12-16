شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحيى حفل ليلة رأس السنة بأحد فنادق التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس ضمن حفلات رأس السنة وذلك يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجارى، ليكون هذا الحفل هو الثانى لينكول منذ بدء الأحداث فى بلدها لبنان خاصة وأنها اعتذرت عن أكثر من حفل طوال الفترة الماضية.



نيكول سابا

وكان الحفل الأول لنيكول بعد اندلاع الأحداث فى لبنان، فى أحد النوادى بمنطقة مدينة نصر الشهر الماضى، وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان، دعما للثورة اللبنانية، ونشرت بعدها على حسابها بموقع "انستجرام" صورتها بالعلم ومقطع فيديو من الحفل، وعلقت: "أحلى وأكبر تحية لثورة بلدي لبنان من أم الدنيا مصر، بنحبك يا لبنان".



نيكول سابا ترفع علم لبنان من حفلها الاخير بمصر

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وكانت نيكول سابا، قد اعتذرت عن عدم إحيائها حفلًا كبيراً كان محدد له 19 أكتوبر الماضي، بإحدى الجامعات الخاصة فى مدينة المنيا، بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان.

علي جانب آخرتستعد نيكول لاطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.



الفنانة اللبنانية نيكول سابا