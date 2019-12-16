شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم لشقيقتها الصفرى: " كفاية خلفه ما تفحميناش بالرابع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هيدى كرم، رسالة طريفة لشقيقتها الصغرى، عبرحسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعها بشقيقتها منذ الطفولة وصورة أخرى لأطفال شقيقتها الثلاثة، وكتبت عليها قائلة:"لما أختك الصغيرة تبقى أم لثلاث أطفال، كفاية كده و حياة أبوكى ما تفحميناش بالرابع".

وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيترميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.