شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جوائز مهرجان أيام قرطاج..وتتويج المخرج سمير العصفوري رمزا مسرحيا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمس جوائزالدورة الـ 21 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية وتم تتويج المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري قبل إعلان الجوائز كرمز من رموز المسرح العربي وجاءت الجوائز كالتالي :



تتويج المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري في ايام قرطاج المسرحية

حصل علي جائزة أفضل نص مسرحي الكاتب عبد النبي الزيدي عن نص " كلب الست " وسلمها المخرج المصري جمال ياقوت أحد أعضاء لجنة التحكيم ونوهت اللجنة عن تميز نصبن آخرين نافسا النص الفائز وهما : مسرحية " أمكنة إسماعيل " للكاتب هوشنك وزيري ومسرحية " الطوق والأسورة " عن رواية يحيى الطاهرعبدالله و دراماتورجيا الدكتور سامح مهران .



مصر تحصد جائزة افضل عرض

أما جائزة أفضل إخراج وسلمها الدكتور حاتم دربال فقد ذهبت إلى المخرج محمد الحر عن المسرحية المغربية " سماء أخري " ونوهت اللجنة عن تميز مخرج آخرنافس بقوة وهو: محمد على سعيد مخرج مسرحية " تطهير" للفرقة التونسية وفاز بجائزة أفضل سينوغرافيا وسلمها الدكتورعبد الواحد ابن ياسر مسرحية" مدق الحناء " لسلطنة عمان ورشح لها مسرحيتي " الطوق والأسورة " لمصرو" أمكنة إسماعيل" للعراق .



جائزة افضل ممثل ذهبت للفنان العراقي رائد محسن

ونال جائزة أفضل ممثلة وسلمها الدكتور صلاح القصب الفنانة التونسية نادية بوستة عن مسرحية " سيكاتريس " ورشح لها الفنانة فاطمة محمد علي عن دورها في مسرحية "الطوق واالسورة " من مصر ومارتينا عادل عن دورها في مسرحية "الطوق واالسورة" من مصر وحصل علي جائزة أفضل ممثل وسلمها السيد كوفي كوالي الفنان رائد محسن عن دوره في مسرحية "أمكنة إسماعيل" لدولة العراق ونوهت اللجنة عن تميز أداء الفنان أحمد أبو عراضة عن دورالجد في مسرحية "كلب الست لفلسطين ونبيل المازني عن دورالحفيد في مسرحية كلب الست من فلسطين.

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ناصر عبد المنعم واسماعيل مختار وشادي سرور

وحصدت مصر جائزة أفضل عمل متكامل وسلمها معالي السيد وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين للمخرج المصري ناصرعبد المنعم مخرج مسرحية " الطوق والاسورة " الذي شكر الجمهور التونسي علي ردود أفعاله .

تكونت لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج المسرحية التي منحت الجوائز إلي كل من الفنان التونسي رؤوف بن عمر وهو رئيس اللجنة والدكتور جمال ياقوت من مصر والسيد كوفي كوالي من الكوت ديفوار والدكتور صالح قصب من العراق والدكتور عبد الواحد ابن ياسرمن المغرب والفنان كمال العلوي مقرر اللجنة.



اعضاء لجنة التحكيم والدكتور جمال ياقوت



جوائز مهرجان ايام قرطاج المسرحية



الدكتور عبد الحليم المسعودي وتكريم خاص



جانب من جوائز المهرجان



رئيس مهرجان قرطاج المسرحي حاتم دربال



لجنة تحكيم الدورة الواحد والعشرين



جوائز المهرجان اعلنت امس