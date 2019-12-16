سامح حسين: "مش أنا عيد ميلادي النهاردة".. والنجوم يهنئونه

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة من أحد أعماله الفنية، مكتوب عليها "Happy Birthday".

وكتب في تعليقه عليها "مش أنا عيد ميلادي النهاردة"، ليتلقى التهنئة من عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، كما حرص على تهنئته نجوم الفن.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب "كل سنة وأنت طيب وناجح ومتألق دايمًا، يا سامح يا أطيب قلب"، وقالت الفنانة مي كساب "كل سنة وأنت طيب يا موحة"، وعلقت الفنانة انتصار "كل سنة وانت طيب يا ساموحة".

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وكتب الفنان طارق الإبياري "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ يا طيب، حبيبي سنة سعيدة عليك"، وعلقت الفنانة ساندي بطلة أخر أفلامه "عيش حياتك": "كل سنة وانت طيب يا أبو قلب جميل".

سامح حسين يحتفل في 16 ديسمبر من كل عام بعيد ميلاده.