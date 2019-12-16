تراند اليوم : بتهمة الخيانة..أول ظهور لفنانة شهيرة بعد القبض عليها مع مخرج معروف بشقته

في اول ظهور لها بعد غياب طويل منذ إلقاء القبض عليها بصحبة مخرج معروف عقب إبلاغ زوجها الأمن بخيانتها الزوجية معه داخل شقته، وتم إلقاء القبض عليهما.
حيث عادت الفنانة المغربية نجاة الوافي، للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أشهر من الغياب، حيث شاركت مع متتبعيها على صفحتها بـ"إنستجرام" صورا من كندا حيث تتواجد حاليا.
وفضلت الفنانة الابتعاد عن مواقع التواصل بعد القبض عليها بتهمة التحريض على الدعارة واتهام زوجها لها بالخيانة الزوجية، بعد إيقافها رفقة المخرج المغربي سعيد خلاف في شقة بالبيضاء.
وقضت المحكمة مؤخرا ببراءة الوافي من التهم المنسوبة إليها ، حيث غادرت نحو كندا التي استقرت بها منذ سنوات من أجل دخول مسيرة مهنية جديدة.
وكانت قوات الأمن المغربية داهمت شقة المخرج المعروف وإلقاء القبض عليه بصحبة الفنانة نجاة الوافي، وتم تقديم الفنانة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة الخيانة الزوجية رفقة المخرج سعيد خلاف.
وقالت الصحف، إن تقديم الوافي و مخرج فيلمها الجديد ,يأتي في حالة سراح بعدما ترصدهما زوج الوافي في أحد الشقق الواقعة بحي كوتيي بالمعاريف و أخبر المصالح الأمنية.
وأفادت مواقع محلية، أنه تم إطلاق سراح الفنانة نجاة الوافي بعد الاستماع إليها، نظرا لعدم توفر الأدلة التلبسية، فيما أكدت الفنانة أنها تلتقي بالمخرج سعيد خلاف من أجل دراسة أعمالهما الفنية المشتركة.
وأشارت مصادر ، إلى أن الزوج الذي عاد إلى المغرب قادما من أمريكا قبل 48 ساعة من الواقعة، قدم شكوته ضد زوجته لأسباب وصفت بـ”غير المنطقية”، من قبيل الشك في التأخر بالرد على اتصالاته الهاتفية، حيث كان يطلب منها التحدث عبر خاصية الفيديو عبر الواتساب في وقت متأخر من الليل قصد إثبات أنها موجودة في البيت، كما أنه لم يدل سوى بإفادات شخص كلفه بمراقبة زوجته، رغم علمه أنها ليست حجة لإثبات علاقة غير طبيعية مع المخرج خلاف الذي تربطها به علاقة شغل.
A post shared by Najat El Wafy (@najat_elwafy) on Dec 13, 2019 at 5:50am PST