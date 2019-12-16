بعد لا تطفئ الشمس.. جميلة عوض ومحمد الشرنوبي من جديد في بنات ثانوي

روجت الفنانة جميلة عوض لفيلمها الجديد "بنات ثانوي"، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد الشرنوبي من الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

علقت جميلة علي الصورة التي نشرتها، قائلة: "متحمسين تشوفونا مع بعض تاني؟ استنونا في فيلم بنات ثانوي.. ٧ يناير بجميع دور العرض".



جدير بالذكر أن الثنائي ظهرًا معًا من قبل في مسلسل "حتي لا تطفي الشمس"، وشاركهما البطولة كل من: ميرفت أمين، أمينة خليل، أحمد مالك، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، محمود الليثي، وهو مأخوذ عن رولية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس. نشرتها، قائلة: "متحمسين تشوفونا مع بعض تاني؟ استنونا في فيلم بنات ثانوي.. ٧ يناير بجميع دور العرض".جدير بالذكر أن الثنائي ظهرًا معًا من قبل في مسلسل "حتي لا تطفي الشمس"، وشاركهما البطولة كل من: ميرفت أمين، أمينة خليل، أحمد مالك، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، محمود الليثي، وهو مأخوذ عن رولية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

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