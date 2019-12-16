"الطوق و الأسورة " أفضل عرض بمهرجان أيام قرطاج

وجه الفنان إسماعيل مختار التهنئة للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بمناسبة حصول عرض " الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، ليحصل بذلك على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل ، و هي المرة الثانية هذا العام بعد حصوله على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمسار الثاني بمهرجان المسرح العربي لهذا العام " جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي".



و أضاف "مختار " ان هذه الجوائز تؤكد على مكانة المسرح المصري و تطوره، فهو إنجاز للثقافة المصرية ، خاصة عندما تأتي من مهرجان عريق كأيام قرطاج المسرحية، و الذي شهد مشاركات عروض من دول العالم و ذات مستوى فني متميز.



يشار إلي أن العرض تم ترشيحه إلي جوائز أفضل نص مسرحي للدكتور سامح مهران عن رواية " الطوق و الأسورة" للكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد الله ، أفضل سينوغرافيا ، و أفضل تمثيل نساء لفاطمة محمد علي و مارتينا عادل.



" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة

إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

جدير بالذكر أن عرض " الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات ، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٢.