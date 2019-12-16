تامر حسني يؤجل حفل المنارة مع رامي جمال.. تعرف على الأسباب والموعد الجديد

أعلن النجم الكبير تامر حسني تأجيل حفله مع النجم رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان المقرر أن يحيي النجم تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا لأول مرة مع النجم رامي جمال، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وتم تأجيل الحفل إلى يوم الجمعة الموافق 27 من شهر ديمسبر الجاري، على مسرح مركز المنارة.

ومن المقرر أن تفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساًء، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساًء.

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وتتراوح أسعار التذاكر بين 250 جنيهًا، 400 جنيهًا، 600 جنيهًا.

وأكد النجم تامر حسني عن تأجيل الحفل، قائلًا: نظرًا للتوجيهات الأمنية و الإقبال الجماهيري الكبير الغير مسبق من قبل على هذا الحفل، و لتجهيز مكان الحفل على أعلى مستوى و

تحديد الخطة الأمنية اللازمة لإستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير، تم تأجيل الحفل أسبوع واحد فقط ليكون يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، بدلًا من الجمعة 20 ديسمبر 2019.. حرصًا منا على سلامتكم جميعًا و الإستمتاع بالحفل على أكمل وجه..مع العلم أنه سيتم الدخول بنفس التذاكر القديمة التي تم شرائها و لا تحتاج إلي إستبدالها.

يذكر أن النجمين تامر حسني ورامي جمال قدما معًا أغنية 180 درجة في إحدى حفلاتهما، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.