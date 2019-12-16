تراند اليوم : اسهر مع محمد عدوية وشيبة في ليلة رأس السنة بالمعادي

يستعد المطرب محمد عدوية للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات ليلة رأس السنة بمشاركة المطرب الشعبي أحمد شيبة، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري، في المعادي.

من ناحية أخرى انتهى عدوية مؤخرا من تسجيل تترالبداية والنهائية لمسلسل ” اتنين في الصندوق ” لـ أوس أوس، وحمدي الميرغني، أغنية البداية تحمل اسم ” قالولنا زمان: من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقي أحمد العسال، وميكس وماسترماهرصلاح وجيتارباسم سعيد، أما أغنية النهاية بعنوان “أنا انسان” من كلمات ياسرحسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

يذكرأن آخرأعمال محمد عدوية كان ألبوم “سكوت خالص”، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.