منظمة دولية تكشف عن مذابح ضد المتظاهرين في إيران وحصيلة القتلى

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:51 صباحاً - كشفت منظمة العفو الدولية ” أمنستي ” وفقا لإحصائية قامت بنشرها يوم الإثنين الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص في إيران خلال ثلاثة أيام في شهر نوفمبر الماضي عندما قامت السلطات بقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد .

وقالت المنظمة في بيان لها السلطات الإيرانية شنت حملات مداهمة عنيفة تلت انتشار الاحتجاجات عبر البلاد في 15 نوفمبر الماضي بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود وتقنين حصصه وسط أزمة اقتصادية عميقة بسبب العقوبات الأميركية .

كما تمكنت المنظمة أيضا من جمع شهادات مروعة روت عن مذابح شنتها السلطات ضد المتظاهرين من خلال حملة قمع واسعة لتعمل على إخفاء العدد الفعلي للقتلى .

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بالإضافة إلى أن آلاف المتظاهرين إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلابا تم اعتقالهم لمنعهم من التعبير عن إضطهاد إيران القاسي .

وقالت الأمم المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن من بين القتلى 12 طفلا على الأقل .

وكانت السلطات الإيرانية قد قامت بقطع الإنترنت لمنع انتشار المقاطع المصورة عن القمع الذي تمت ممارسته ضد المتظاهرين .. لكن تسجيلات فيديو قد انتشرت بعد أن رفعت إيران التعتيم التام والتي أظهرت مشاهد مفزعة لمحتجين ينزفون وحواجز طرق مشتعلة وقناصة على الأسطح لتظهر ما وصفها محللون بأنها حملة القمع الأكثر دموية على أيدي السلطات الإيرانية .