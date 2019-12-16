كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:51 صباحاً - نشر موقع ” روسيا اليوم ” واقعة غريبة تعرض لها أحد الأشخاص منذ بضعة أسابيع والتي تسببت له في الأصابة بأزمة قلبية .
حيث رأى هذا الشخص وجه طفله وهو ينظر إليه من داخل غسالة الملابس .. الأمر الذي صدم الأب ليصاب بالنوبة القلبية على الفور .
والمفاجئة في الواقعة أن طفله لم يكن موجوا في الغسالة وإنما الصورة التي شاهدها كانت لقميص طبع عليه صورة وجه الطفل .
ونشر هذا الشخص الصورة التي شاهدها عبر موقع التغريدات ” تويتر ” وقال إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية جراء الصدمة .
وكتب في تحذير وجهه إلى الآباء والأمهات خوفا من التعرض لموقف مماثل قائلا : ” من فضلك إذا كنت تغسل قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه .. ضع ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو شيء من هذا القبيل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أب يصاب بأزمة قلبية بعدما شاهد طفله داخل غسالة ملابس .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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