شاهدوا.. أصالة تثير الجدل مجدداً حول طلاقها.. وكبريائها يعرضها للهجوم

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:51 صباحاً - أثارت الفنانة السورية ​أصالة​ الجدل مجدداً، بسبب أغنية “عقوبة”، التي غنتها في حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في ليالي سمرات الرياض، ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالسعودية.

وخلال أداء أصالة للأغنية، أعادت مقطعاً منها عدة مرات وتقول فيه: “ولو طال الأسف ما راح أسامح”، وتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فبعضهم هاجم أصالة بسبب تكرارها للمقطع بطريقة عفوية دلت بها على كبريائها؛ ما أفقد الأغنية معناها الحقيقي، خصوصاً أن صوتها يمتاز بالقوة.

وأكد آخرون أن تكرار أصالة للمقطع به نوع من التأكيد على أنها لن تسامح على ما حدث بحقها، مشيرين إلى تعرضها للخيانة من زوجها المخرج ​طارق العريان​، فيما أشاد أحدهم بالأغنية، فقال:”غنتها بشكل يسكت كل مخلوقات الأرض احترامًا لصوتها، أول مرة أسمع أغنية عقوبة بهذا الشكل”.