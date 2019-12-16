زينة تقضي العيد برفقة هؤلاء النجوم.. كيف أعلنت عن ذلك؟

متابعة بتجــــــــرد: تترقب الممثلة المصرية زينة طرح فيلم “الفلوس” الذي تشارك فيه إلى جانب النجم المصري تامر حسني، يوم 25 كانون/الأوّل ديسمبر الجاري.

ونشرت زينة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للشخصية التي تجسدها في الفيلم وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “أنا كتير متحمسة”.

وظهرت زينة في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث أطلت ببنطال جينز وبلوزة قصيرة من اللون الأسود مع اعتمادها على إطلالة الشعر المنسدل.

الجمهور تفاعل معها بشكل لافت حيث انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين أعربوا عن حماسهم للفيلم المنتظر.

“الفلوس” من بطولة تامر حسني، ويشارك فيه إلى جانب زينة كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.