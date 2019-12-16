أنغام تفوز بجائزة جديدة – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: فازت النجمة المصرية أنغام بجائزة “أفضل مطربة” لعام 2019 ضمن حفل توزيع جوائز مجموعة “وشوشة” الذي ضمَ عدد من النجوم والفنانين.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تنال فيها أنغام هذا اللقب، خلال العام الجاري. وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي نشرت أنغام صوراً من الحفل، وعلّقت: “‏أفضل مطربة لعام ٢٠١٩ بتصويت الجمهور”. وتابعت: “شكرًا جمهوري الراقي.. شكرًا مجموعة ‎وشوشة”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونسبة مبيعات مرتفعة جدًا.

ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا”، 14 أغنية وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.