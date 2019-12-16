كندة علوش تطرح على الجمهور سؤالاً مهمًا.. ما هو؟

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة السورية كندة علوش جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسؤال جريء حاولت من خلاله معرفة رأي الناس حوله.

وتساءلت كندة إذا كان يحق للفنان أن يعبّر عن رأيه بوضوح حول الأحداث السياسية التي تحدث في بلده، وكتبت عبر تويتر: “سؤال برأيكم هل الفنان لازم يكون الو وجهة نظر بالأحداث الي يتصير ببلدو ويصرح فيه.. نعم أو لاء وليش ؟”.

وتفاوتت الآراء حول هذا الموضوع في التعليقات، حيث اعتبر البعض أنّه يحقّ للفنان أن يعبّر عن رأيه لأنّه مواطن قبل أن يصبح نجمًا، فيما رأى البعض أنّه من الأفضل الابتعاد عن هذا الموضوع احترمًا للجمهور الذي لديه آراء مختلفة عنه.