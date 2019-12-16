“فروزن 2” يتصدر مبيعات شباك التذاكر الروسي

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي “Frozen 2” (فروزن 2)، من إنتاج شركة “والت ديزني”، مبيعات شباك التذاكر الروسي، منذ بدء عرضه على الشاشة الفضية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن جمع أكثر 1.47 مليار روبل (23.07 مليون دولار).

وقد تم عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه في روسيا، في الصالات السينمائية بشكل واسع، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي يوم عرضه الأول، حصل الفيلم على أكثر من 80 مليون روبل (1.25 مليون دولار)، وفي نهاية عطلة الأسبوع جلب 795 مليون روبل (12.5 مليون دولار)، وفقا لبيانات نظام المعلومات الآلي الموحد لعروض الأفلام في قاعات السينما، المنشور في موقع مؤسسة السينما على شبكة الإنترنت.

وجمع فيلم “فروزن 2″، خلال 10 أيام من عرضه أكثر من 1.47 مليار روبل (23.07 مليون دولار).

وفي الجزء الثاني من الفيلم، انطلقت الشخصيات الرئيسية “إلسا” و”آنا” و”كريستوف” و”أولين سفين” ورجل الثلج “أولاف”، في رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم “أريندل”، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.

وفي المرتبة الثانية من العروض، جاء فيلم الخيال العلمي الأمريكي، “جومانجي: مستوى جديد”، إذ جمع الفيلم 160.2 مليون روبل (2.51 مليون دولار).

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وفيلم الميلودراما، “عيد الميلاد لشخصين” للمخرج بول فيغا، والذي جاء في المرتبة الثالثة، جمع في نهاية الأسبوع الأول 92.7 مليون روبل (1.46 مليون دولار).

وفي المركز الرابع، جاء فيلم “الحصول على السكاكين”، من بطولة دانييل كريغ، وجمع 64 مليون روبل (1 مليون دولار) في نهاية الأسبوع.

أما المرتبة الخامسة، فقد احتلها فيلم دراما الحرب الروسي للمخرج ايغور كوبيلوف “رجيف”، والذي جمع 40.5 مليون روبل (636 ألف دولار).