بمناسبة عيد ميلاده.. هدية ضخمة من كاردي بي لزوجها داخل الثلاجة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: قدمت النجمة الأمريكية كاردي بي هدية مميّزة لزوجها المغني أوفست، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.
ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تبلغ ثروة كاردي بي 28 مليون دولار، فقررت تقديم هدية عبارة عن مئات آلاف الدولارات لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر أوفست مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستجرام” يُظهر لحظة توصله بالهدية، وهي عبارة عن 500 ورقة نقدية من فئة 1000 دولار، مما يعني أن الهدية تبلغ 500 ألف دولار.
ووجد أوفست النصف مليون دولار موضوعة بشكل مرتب داخل ثلاجة فارغة، لتظهر بعدها علامات الاستغراب بشكل واضح على وجهه.
وقالت كاردي بي لزوجها “أنت تستحقها. يمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات. يمكنك أن تفعل كل ما تريده بها”.
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