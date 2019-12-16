حقيقة زواج أحمد السعدني من ممثلة شهيرة

متابعة بتجــــــــــرد: نفت ندى موسى، شائعة زواجها من الفنان أحمد السعدني، بعدما تداول، خلال الساعات الماضية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن زواجهما.

وفي التفاصيل تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لندى موسى مع أحمد السعدني، تظهر فيها “موسى” بفستان زفاف، مؤكدين خبر زواجهما.

لكن ندى موسى، نفت ذلك في تصريحات صحفية لها، وقالت أن هذه الأخبار غير صحيحة ومجرد شائعات انتشرت بسبب مشاركتها للسعدني في بطولة مسلسل “شبر ميه”.

وقالت الفنانة المصرية أنها “لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية لأنها ملكها وحدها”.

وانتهى عرض مسلسل “شبر ميه”، قبل أيام، عبر قناة “دي إم سي”، وشهدت الحلقة الأخيرة زواج “ياسين” الذي يجسد شخصيته “السعدني” وريهام” التي تلعب دورها “موسى”.