سونام كابور توجه رسالة للسعوديين – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد النجمة الهندية سونام كابور لزيارة العاصمة السعودية الرياض، وذلك لحضور حفل ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام في المملكة حاليا.

وقالت النجمة الهندية عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”: “أهلا يا رفاق. أنا قادمة إلى الرياض.. ومتحمسة جدا جدا لحضور حفل ميدل بيست المذهل”.

وأعلن عدد كبير من الفنانين العرب، عن مشاركتهم في مهرجان “ميدل بيست”، ومنهم رابح صقر وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا وأمير كرارة وأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو.

وينطلق مهرجان الموسيقى الضخم “ميدل بيست”، في الرياض على مدار ثلاثة أيام، بدءً من يوم 19 وحتى 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويشمل 18 حفلًا عالميًا، ويضم أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم في 5 مسارح ضخمة.