مشاهير عرب اقتحموا عالم "البيزنس" لأنّ الفنّ وحده لا يكفي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعيدًا عن الأضواء والفن، قرر عدد من نجوم ونجمات الوطن العربي استغلال أسمائهم اللامعة في تأسيس بيزنس تجاري خاص بهم، حتى يحققوا منه الثروة والشهرة، التي ربما تندثر فجأة من عالم الفن، مثلما حدث مع نجوم كُثر ماتوا فقراء ويعانون المرض.

وفي التقرير التالي يرصد "فوشيا" أبرز النجوم الذين لجأوا للتجارة الحرة لتحصين وضعهم المالي.

أحلام

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام خطّ مستحضرات تجميل يحمل اسمها، ونشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمى على "إنستغرام" عن افتتاح حساب الماركة الجديدة الخاصة به وعلّقت: "أول مطربة عربية سيكون اسمها عالميًا فى عالم المكياج وماركة تحمل اسمها".

كما سبق وأعلنت أحلام عن افتتاح أول بوتيك لها على موقع (بوتيكات) للبخور والعطور، الشهير، مؤكدة أنه أول بوتيك تفتتحه مطربة عربية.

هيفاء وهبي

كما تعتبر هيفاء وهبى واحدة من أشهر النجمات اللبنانيات، حيث كشفت عن إطلاقها خطّ أزياء من ماركتها التجارية "Beau Voyou" والذي يشمل العديد من التصاميم النسائية والرجالية المتاحة عبر الإنترنت.

وكانت هيفاء قد كشفت الكثير من تفاصيل المشروع، وقالت إنه سيكون لكلّ ما يخصّ اللوك الذى تعتمد عليه المرأة في كل شىء، وأنّ هناك شركة مُخصّصة سيكون دورها تصميم كلّ شيء فى هذا المشروع.

رامي عياش

افتتح الفنان اللبناني رامي عياش منذ 8 سنوات سلسلة مطاعم أطلق عليها اسم "لبنان" وتقدم الأكل اللبناني، وحققت المطاعم شهرة واسعة في دولة المغرب، ثم قرر منذ عامين فقط أن يفتتح فرعًا له في لبنان.

عاصي الحلاني

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الفنان عاصي الحلاني هو الآخر اتجه إلى الاستثمار التجاري، بعيدًا عن الفن، حيث افتتح منذ سنوات سلسلة مقاهٍ في لبنان أطلق عليها اسم "الكيف"، وسلم إدارتها لابن عمه لانشغاله بالفن.

وتعتبر هذه المقاهي من أشهر المقاهي في لبنان ويرتادها كثير من النجوم أيضًا للسهر فيها، إضافة إلى تواجد الحلاني نفسه هناك بين فترة وأخرى.

الحلاني سبق أن صرح في أحد لقاءاته أنه لم يصبح مليارديرًا من الفن، وأن الفنان يضطر للإنفاق على مظهره كثيرًا، لأنه جزء من صورته الفنية، فيظنّ الناس أن الفنان من الأثرياء.

إضافة إلى سلسلة مقاهي "الكيف" فإن الحلاني معروف بأنه يتاجر في العقارات، وقام منذ 4 سنوات بافتتاح مطعم أطلق عليه اسمه "عاصي" ولقي نجاحًا كبيرًا، وهذا ما جعله يقدم على افتتاح فروع أخرى له في لبنان وخارجها.

جو أشقر

يعتبر جو أشقر صاحب أشهر ملهى ليلي للسهر، إذْ يمتلك "الكاسينو" الذي يعتبر من أغلى ملاهي السهر في لبنان، ويحقق نجاحًا وشهرة واسعة.

ويملك جو "الكاسينو" في منطقة الاشرفية، وبات مقصدًا لمحبّي السهر في العالم العربي، ويقدم فيه وصلاته الغنائية التي تستمر حتى ساعات الفجر الأولى.

هيدي كرم

الفنانة المصرية هيدى كرم كشفت عن إطلاقها خط أدوات تجميل يحمل اسمها مؤخرًا بمكونات طبيعية 100% وكشفت أن خط المكياج يحمل اسم Beauty By Heidy، وظهرت في الإعلان الترويجي للخط وهى تعصر الفاكهة بنفسها، كدليل على أن الأدوات المستخدمة طبيعية دون أي مواد صناعية.

ويرصد "فوشيا" في الفيديو التالي النجوم والنجمات اللاتي استثمرنَ أموالهنّ في مشروعات بعيدة عن الفنّ: