سلمي حايك تبدي سعادتها بالمشاركة مع أنجلينا جولي في فيلمها الجديد

"the eternals"، أو الأبدية، عنوان الفيلم الجديد، المرتقب عرضه في نوفمبر 2020، والذي يجمع بين عدد من نجوم العالم، أبرزهم، أنجلينا جولي، وسلمى حايك، وكوميل نانجاني، وكيت هارينجتون.

وأبدت الممثلة العالمية سلمى حايك، سعادتها، لمشاركتها في هذا الفيلم، وعبرت عن سعادتها من خلال نشر صورة تجمعها مع انجلينا جولي، وكوميل نانجاني، من خلال موقع "انستجرام"، وكتبت تعليقاً، بقولها، "أنا محظوظة، ظننت أنني سأعمل فقط مع ممثلين كبار، ولكن اكتشفت الكثير، وهم أصدقاء حقيقيون".

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المخلوقات الفضائية الغير فانية التي تعيش وسط البشر على الأرض ولديهم القدرة على حماية الأرض والدفاع عنها من الخطر الخارجي.

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