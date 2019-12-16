نانسي عجرم تتغزل في مصر عبر "إنستغرام"

تغزلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مصر، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بـ"إنستغرام".

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، واكتفت بالتعليق عليها بكلمة "مصر" مع إضافة رمز القلب، وتتواجد النجمة اللبنانية حاليا في مصر، حيث قامت بجولة بإحدى قرى مصر، من خلال إحدي جمعية "راعي مصر للتنمية" وقامت بتوزيع الهدايا علي عدد من الأطفال من الأسر المحتاجة.

وقامت بإطلاق حملة "الصعيد كامب" والتي تستهدف نشر الفكر التطوعي لدى الشباب من خلال دمجهم بالنشاط التطوعي ومشاركتهم في حملات مجتمعية للقرى الأكثر فقرا، حيث قامت عجرم بمشاركة المؤسسة بتوزيع مس اعدات لاهالي وأطفال منطقة الألج وزرايب ١٥ مايو.

كما أحيت، مساء أمس، حفلا غنائيا خيريًا بالجامعة الألمانية في القاهرة، بمشاركة المطرب محمود العسيلي.

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