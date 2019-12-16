عمرو دياب يستعد لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه اليوم السبت، وذلك بعد النجاح الكبير وتألقه بحفله الأول في موسم الرياض، والذي أحياه بمسرح محمد عبده.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه المملكه العربية السعودية، رسالة إلى «دياب» قبل ساعات من الحفل، قائلا في صفحته على «فيس بوك»: «الميدل بيست مينفعش من غير الهضبة».

وكان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في ديسمبر الجاري، إلا أن النجاح الكبير الذي شهده الموسم في أولى تجاربه تقرر تمديده إلى أواخر يناير المقبل، حيث انطلق 11 أكتوبر الماضي، وشهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً في ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة.

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