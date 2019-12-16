فن ومشاهير

عمرو دياب يستعد لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة – لايف ستايل

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه اليوم السبت، وذلك بعد النجاح الكبير وتألقه بحفله الأول في موسم الرياض، والذي أحياه بمسرح محمد عبده.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه المملكه العربية ، رسالة إلى «دياب» قبل ساعات من الحفل، قائلا في صفحته على «فيس بوك»: «الميدل بيست مينفعش من غير الهضبة».

وكان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في ديسمبر الجاري، إلا أن النجاح الكبير الذي شهده الموسم في أولى تجاربه تقرر تمديده إلى أواخر يناير المقبل، حيث انطلق 11 أكتوبر الماضي، وشهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً في ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

حفل الهضبة في موسم الرياض "للكبار فقط" ومفاجأة للجمهور بشأن التذاكر

  عمرو دياب يحيي حفلًا في السعودية 14 كانون الأول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يستعد لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا