كارمن سليمان تتحدّث عن مواهب زوجها خلال مشاركته في كليبها الأخير "بصاتك"

كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان، كواليس كليبها الأخير الذي حمل عنوان "بصاتك"، وظهرت فيه بشخصية الملكة "كليوباترا" الفرعونية، مشيرةً إلى أن الفكرة بدأت بسؤال عن كيف سيكون شكل كليوباترا في عصرنا هذا.

وأوضحت كارمن في لقاءصحافي: "فكرنا في أكثر من مكان لتصوير الكليب، ووجدنا أن أفضل مكان في المغرب، بمدينة ورزازات، لأنه يوجد بها ستوديو فرعوني، فشعرنا أنه الأنسب".

وتابعت: "أتعاون في الكليب مع المخرج أمير رواني، مخرج كليب إنت معلم لسعد لمجرد، تواصلت معه من قبل تحديد مكان التصوير بالمغرب، وجاء في بالنا أكثر من مكان حتى استقررنا على مدينة ورزازات لأنها الأنسب".وأردفت: "كنت متعمدة إجراء تغيير شامل في شكلي وستايلي، لأن الأغنية نفسها مختلفة علي تمامًا، فشعرت أنه يجب أن يكون كل شيء مختلف بنفس القدر".

وعن تعاقدها مع شركة "سوني"، قالت: "العقد يمتد لمدة عام، وسنطرح خلال هذه المدة أكثر من أغنية منفردة، وأغنية بصاتك أول تعاون بيننا، وسعيدة جدًا بهذا التعاون"

.وعن ظهور زوجها الملحن مصطفى جاد معها في الكليب، قالت: "كانت فكرة أمير رواني المخرج، وأنا رحبت بشدة لأنني أحب أن يكون معي في كل شيء، وعندما رأيت المشاهد التي ظهر فيها انبهرت بأدائه وتمثيله".

وعن إمكانية مشاركتهما في عمل سينمائي معًا، خاصةً أنها سبق وقدّمت أولى تجاربها في التمثيل بمسلسل "ليالي الحلمية"، قالت: "أتمنى ذلك، فأنا دائمًا أقول لمصطفى يجب أن تدخل هذا المجال، ولكنه ليس متحمسًا لهذا حاليًا".وامتدحت زوجها قائلةً: "منتج شاطر جدًا ويستطيع فعل أكثر من شيء مثل التلحين والإنتاج وموهوب كممثل، أتمنى له التوفيق".

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وعن حقيقة خوفها من الحسد وعدم إظهار وجه ابنها على السوشيال ميديا، قالت باستغراب: "هل أنا الوحيدة التي أخفي وجه ابني؟، لماذا تسألوني أنا دائمًا؟، لا أعرف ولكن لا أحب أن يكون تحت الأضواء، ربما أظهر وجهه قريبًا.. لا أعلم".

وكشفت سليمان عن الصورة الأولى لمولودها، وحرصت على عدم كشف وجهه، ووجّهت أول رسالة له عبر إنستغرام قائلةً: "إلى طفلي، نريد منك أن تعرف أنك هدية ثمينة من الله، ونريد منك أن تعرف أننا نحبك كثيرًا وسوف نحبك دائماً، نحن نعلم أنه ليس هناك شيء سهل في هذا العالم، ولكن لا داعي للخوف، سنكون دائمًا معك، أدعو لك أن تكبر لتكون رجلاً قويًا، الله دائمًا يحميك، مرحبًا بك زين إلى عالمنا"، وأضافت: "اللهم احفظه لي ولوالده وبارك لي في عمره وأقر به عيني".يُذكر أن كارمن سليمان احتفلت بزفافها على مصطفى جاد في نيسان/أبريل 2017 في حفل ضخم ضم وجوهًا فنية مصرية وعربية أبرزها تامر حسني، سميرة سعيد، وآخرون.

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