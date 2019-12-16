الجزء الثاني من Jumanji يتصدّر إيرادات السينما الأميركية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حقق الجزء الجديد من أفلام جومانجي ”Jumanji: The Next Level في صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا 60.1 مليون دولار. وهو من بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

وتراجع من المركز الأول إلى الثاني فيلم الرسوم المتحركة (Frozen2) بإيراداتٍ بلغت 19.2 مليون دولار. كما تراجع الفيلم الكوميدي بطابع جربي (Knives Out) من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات 9.3 مليون دولار.

هذا واحتل الفيلم الدرامي الجديد ”Richard Jewell“ المركز الرابع بإيرادات بـ5 ملايين دولار، فيما جاء بالمركز الخامس لهذا الأسبوع فيلم الرعب والإثارة الجديد ”عيد الميلاد الأسود“ (Black Christmas) بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.