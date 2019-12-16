شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وآل كاردشيان بالمقدمة.. قائمة نجوم "ملهاش آخر" بحفل عيد ميلاد بى ديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من بلوغه سن الخمسين الشهر الماضي، إلا أن النجم العالمي بي ديدي، حرص على إقامة حفل عيد ميلاده الخمسين، أمس، وسط قائمة نجوم ومشاهير من الوسط الفني، والتي أطلق عليها الكثيرين "مؤتمر سوبر ستار".

الرابر الأمريكي شون كومز الشهير بـ بي ديدي، حرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.

وضمت القائمة عارضة الأزياء العالمية كيلي جينر وعائلة كاردشيان بالكامل، بالإضافة إلى ناعومي كامبل، والمطربة العالمية كاردي بي، والمطرب أوفسيت، والمطرب آشر، والممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابيرو، وليل كيم، وماري جي بليج، بالإضافة إلى المطرب العالمي سنوب دوج، والممثل العالمي كيفين هارت.





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