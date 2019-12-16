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شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف لزوجها محمود حجازى فى عيد ميلاده: "وقعت في حبك من أول صورة " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمود حجازى، بعيد ميلاده الـ 30، وقام بتهنئته عدد من أصدقائه فى الوسط الفنى بعيد ميلاده، وكتب له الفنان ظافر العابدين، قائلا:" كل سنة وأنت طيب"، وقال الفنان محمد رجب، " كل سنة وأنت طيب وبألف خير حبيبى"، فيما كتب له الفنان طارق الابيارى،" كل سنة وأنت طيب يا حبيبى".
كما هنأته زوجته أسما شريف منير، بعيد ميلاده، قائلة:" دي أول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي أول مرة نحس أننا هنتكعبل في بعض اللحظة دي بصيت في عيني أوي (عشان صايع) وأنا سعتها قمت واقعه في حبك علي طول..فاكر؟ ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله..بحبك كل سنه و أنت طيب وحنين و ناجح وفي ضهرى".
ورد محمود حجازى، على تهنئه زوجته، قائلا:" ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ووش الخير عليا و بين قوسين و البصه دي كانت حقيقية أوي وأنا اللي بحمد ربنا انه جعلك نصيبى".
أسما شريف منير
ويشارك محمود حجازى، في مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه على 7 حلقات ويعرض على منصة watch it ، بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.
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