شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم:إنجاز جديد في سجلاتنا والإبداع المصري يتفوق إقليميا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح عرض الطوق والاسورة فى الفوز بجائزة افضل عرض مسرحي متكامل فى الدورة 21 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية والتى تأتى كإنجازجديد يضاف الى سجلات الثقافة المصرية .

أبدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سعادتها وفخرها بالحصول على الجائزة وقالت: الفوز بها يعد ملحمة فنية تؤكد تفوق الابداع المصرى اقليمياً وعالمياً ويعكس الريادة الحضارية للوطن، وعبرت عن سعادتها بتوالى انتصارات القوى الناعمة التى تشكل ذراعاً قوية للدبلوماسية الثقافية أمام العالم، موجهة التهنئة لصناع العرض باعتبارهم نموذجاً للنجاح وحثتهم على استمرار بذل الجهد لابقاء شعلة المسرح مضاءة باعتباره أحد وسائل التعبير التى تساهم فى تشكيل وجدان وهوية الشعوب .

من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن الطوق والأسورة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ومن إخراج ناصر عبد المنعم وأعداد الدكتور سامح مهران عن رواية الكاتب يحيى الطاهرعبد الله ، وأشار ان الجائزة تعد الثانية للعرض هذا العام 2019 حيث سبق وأن نال جائزة أفضل عرض بالمسارالثاني من الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي خلال يناير الماضى، وتابع تم ترشيح العرض أيضا لجوائز أفضل نص مسرحي، أفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل نساء للفنانتين فاطمة محمد على و مارتينا عادل، وأضاف الجائزة تعبرعن تميز المسرح المصرى ومكانته خاصة بعد ان شهد المهرجان مشاركات من مختلف الدول .

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يشار أن عرض " الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسرالفقيرة التي تصبح ضحية للخرافات، قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1996، وحصل مخرجها ناصرعبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، كما تم تقديمه كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات الى جانب المشاركة فى الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري خلال اغسطس الماضى .

الطوق والأسورة بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكورمحيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، ومجسمات أسامة عبد المنعم .