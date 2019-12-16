شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يتعاون مع المخرج أحمد البدرى فى عمل سينمائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المخرج أحمد البدرى مع النجم أحمد آدم فى عمل سينمائى جديد من تأليف علاء حسن ومحمد النبوي بعد تجربتهما الأخيرة فى فيلم "القرموطى فى أرض النار" والذى تم طرحه منذ حوالى عامين وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الفترة المقبلة .

يدور فيلم "القرموطى فى أرض النار" حول استخدام القرموطي للتكنولوجيا، حيث يُبين دورها في الأحداث التي تقع، وكيف غيرت حياة الناس، كما يتعرض لرغبة الناس في التقليد الأعمى لكل ما يشاهدوه في السوشيال ميديا، وحينما يسافر القرموطي لقضاء إجازة المصيف يقع له حادث يجعله يقع أسيرًا لتنظيم داعش، الذي يوضح من خلاله مدى فهمهم الخاطئ للدين، وتأثير الجهل عليهم، وعلى من يتبعهم، وهناك يكون أمامه أكثر من سيناريو؛ ما بين الانضمام للتنظيم، أو محاولة تصحيح، وجهات النظر، أو الهروب.

أحمد البدرى يعرض له حاليا فيلم "استدعاء ولى عمرو" وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.

"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

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