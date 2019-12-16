شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تبدأ اليوم تصوير فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة حلا شيحة تصوير أولى مشاهدها فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، اليوم الاثنين فى أحد الديكورات المخصصة للعمل حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى وhs برودكشن، من إخراج سارة وفيق، وقصة وتأليف تامر حسنى.

ويعد فيلم "مش أنا"، هو عودة حلا شيحة لشاشات السينما بعد غياب 13 عاما منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" التى قدمته مع الراحل عامر منيب.

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

كما ينتظر تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" والتى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.