تراند اليوم : إعلامية مصرية شهيرة: وقعت في حب هذا الفنان من نظرة عين

كشفت إعلامية مصرية شهيرة قصة حبها مع فنان مصري شهير ، وذلك في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام".

و وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلى زوجها الفنان محمود حجازي في عيد ميلاده قائلة: دي اول صورة أتصورها معاك كانت من 3 سنين، و دي اول مره نحس اننا هنتكعبل في بعض اللحظه دي بصيت في عيني اوي (عشان صايع) و انا سعتها قمت واقعه في حبك علي طول ..فاكر؟.

وأضافت: ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله..بحبك.. كل سنه و انت طيب و حنين و ناجح و في ضهري.

وكانت أسما شريف منير تسببت في أزمة كبرى بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي.

